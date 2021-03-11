Россиянку убило снегом

В Новосибирске 68-летнюю женщину убило осадками — она скончалась после того, как на нее упала глыба льда и снега. Об этом сообщается на сайте областного управления Следственного комитета.

Как выяснили следователи, 10 марта россиянка проходила мимо многоэтажного жилого дома на улице Узорной, и на нее упали снежные массы и лед с самовольно установленного козырька балкона одной из квартир. Пострадавшую доставили в больницу с черепно-мозговой травмой, вскоре она скончалась.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело о причинении смерти по неосторожности. Продолжается проведение комплекса следственных действий, направленных на установление всех обстоятельств случившегося.

Ранее, в феврале, были названы российские города, жители которых больше всех недовольны уборкой снега на улицах. Лидерами рейтинга стали Пенза и Рязань. Низкие оценки качества работ также получили коммунальные службы Нижнего Новгорода, Владивостока, Ульяновска, Ярославля, Липецка и Воронежа.

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