Xiaomi представила Mi 10S

Xiaomi презентовала смартфон Mi 10S. Об этом сообщает издание GSM Arena.

Устройство входит в линейку Mi 10, ведущий флагман которой был представлен в феврале 2020 года. Аппарат вышел с 6,67-дюймовым AMOLED-дисплеем и разрешением 2340х1080 пикселей. Экран также поддерживает HDR10+ и частоту отображения картинки 90 герц. В левом верхнем углу передней панели расположено отверстие под 20-мегапиксельную селфи-камеру. Девайс базируется на чипе Snapdragon 870.

Xiaomi Mi 10S укомплектован оперативной памятью формата LPDDR5 — от 8 до 12 гигабайт. Также аппарат поставляется с накопителем емкостью от 128 до 256 гигабайт формата UFS3.0. Устройство вышло с аккумулятором емкостью 4780 миллиампер-часов с поддержкой быстрой проводной зарядки мощностью 33 ватта. Гаджет поставляется с ОС Android 11 и оболочкой MIUI 12.

Материалы по теме Будущее, которое мы заслужили Умная картошка, новые вибраторы и идиотские изобретения главной выставки технологий Фантомные боли Раскладушка Samsung, мощнейший Xiaomi и очередной убийца iPhone — главные смартфоны начала 2020 года

На задней панели Mi 10S находится камера с четырьмя объективами. Ведущий сенсор имеет разрешение 108 мегапикселей, дополнительные — 13, 2 и 2 мегапикселей. Камера умеет снимать видео с максимальным разрешением 8K и частотой 30 кадров в секунду.

Таким образом, модель незначительно отличается от флагмана Mi 10. Журналисты заметили, что отличия заключаются лишь в наличии процессора Snapdragon 865 и ОС Android 10 у модели 2020 года.

Стоимость базовой версии Mi 10S с восемью гигабайтами оперативной и 128 гигабайтами встроенной памяти составляет 3299 юаней или около 37 тысяч рублей. Топовая модификация, получившая 12 и 256 гигабайт памяти, оценена в 3799 юаней или около 43 тысяч рублей. Продажи устройства начнутся 12 марта. О том, выйдет ли аппарат на международный рынок, не сообщается.