Порносайт захотел стать титульным спонсором «Интера»

Компания Stripchat, владеющая одноименным порносайтом, захотела стать титульным спонсором миланского футбольного клуба «Интер». Об этом сообщает Football Italia.

Порносайт, на котором можно бесплатно вести трансляции в прямом эфире, стал одним из претендентов на заключение спонсорского контракта с клубом после того, как производитель автомобильных шин Pirelli отказался продлевать соответствующее соглашение.

Ожидается, что Stripchat заплатит «Интеру» 23 миллиона евро, хотя миланцы рассчитывают найти спонсора, который заплатит не меньше 30 миллионов.

В текущем розыгрыше Серии А «Интер» с 62 очками возглавляет турнирную таблицу. Клуб на шесть очков опережает идущий вторым «Милан».

В июне 2017 года порносайт RedTube стал генеральным спонсором футбольного клуба «Вашингтон Сквер» из города Бруклин (штат Массачусетс, США). Название сайта было размещено на игровых майках футболистов. Финансовые подробности сотрудничества не уточнялись.