Женщина лишилась девственности на пятом месяце беременности

Жительница английского города Портсмут, графство Гэмпшир, лишилась девственности на пятом месяце беременности. Об этом сообщает сайт телеканала 7 News.

Николь Мур (Nicole Moore) страдала вагинизмом — состоянием, при котором мышцы влагалища непроизвольно сжимаются, что препятствует осуществлению полового акта. Несмотря на это, врачи заявляли, что она здорова.

«Когда мне было 18 лет, у меня начались отношения с будущим отцом моей дочери. Мы пытались заняться сексом, он был на несколько лет старше, и у него был сексуальный опыт. Но ничего не получилось», — рассказала Мур. Она и ее возлюбленный нашли другие способы близости и стали избегать традиционных сексуальных контактов.

«Однажды на работе, я ощутила ужасную изжогу и боль в груди. Моя начальница предположила, что я беременна», — сообщила Мур. Начальница пояснила ей, что такое возможно даже без секса с проникновением, если сперма попала на ее половые органы.

Англичанка прошла тест на беременность и получила положительный результат. «Я переживала, что мой партнер подумает, что я изменила ему», — рассказала она. Ее возлюбленный не сомневался в ней.

«Многие до сих пор говорят мне, что я Дева Мария, и это меня веселит», — сказала Мур.

Во время беременности Мур поставили диагноз «вагинизм». Англичанка обратилась к специалисту и получила рекомендации, как преодолеть это состояние. Она смогла лишиться девственности, когда была на пятом месяце беременности.

Несмотря на то, что она боялась рожать, все прошло хорошо, и ребенок появился на свет здоровым.

Ранее сообщалось, что жительница Нигерии рассказала, как забеременела, ни разу не занимаясь сексом с проникновением. Нигерийка считает, что забеременела во время ласк со своим молодым человеком.