Глава Верховной Рады выступил против идеи о двойном гражданстве

Спикер Верховной Рады Дмитирий Разумков в интервью «РБК-Украина» выступил против внедрения на Украине института двойного гражданства.

По его словам, идея получения паспорта иностранной державы несет гораздо больше негативных эффектов, нежели позитивных. Депутат пояснил, что уже сейчас многие люди в стране, особенно в западных областях, имеют гражданство соседних стран, и это отрицательно сказывается на работе государственных органов. «Если чиновник работает на страну и народ, тогда возникает вопрос, на какую страну и на какой народ он работает», — сказал Разумков.

Он напомнил, что принцип единого гражданства закреплен в Конституции Украины и не может регулироваться иными правовыми актами. «Если мы начинаем изменять законы, которые находятся ниже Конституции, это другая история», — отметил глава парламента.

Ранее министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба заявил, что украинцам планируют разрешить иметь второе гражданство любой страны, кроме России.

4 марта президент Украины Владимир Зеленский подписал указ, обязывающий правительство провести инвентаризацию законодательства по вопросам, связанным с двойным гражданством. Украинцам с иностранным паспортом запретят иметь допуск к государственной тайне, претендовать на государственные должности, состоять в партиях и вести предвыборную агитацию.

В конце февраля Совет национальной безопасности и обороны (СНБО) дал поручение правительству в течение двух месяцев разработать законопроект, регулирующий двойное гражданство на Украине.