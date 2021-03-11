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Российские дипломаты пожаловались на США из-за проблем с визами

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Фото: Олег Золото / РИА Новости

Российские дипломаты испытывают проблемы с визами из-за затягивания процедуры выдачи со стороны США. Об этом РИА Новости заявил генконсул России в Хьюстоне Александр Захаров.

По его словам, американская сторона не только затягивает выдачу разрешений новым сотрудникам, но и не продлевает уже действующим. Генконсул добавил, что из-за такого отношения замены возвращающимся на родину дипломатам зачастую нет.

«Уже несколько лет генконсульство функционирует в неполном штатном составе именно по причине жесткой визовой политики наших американских коллег. Обыденными стали сроки ожидания виз в течение года и более, при этом результат не гарантирован», — пожаловался Захаров.

Он добавил, что иногда коллеги вынуждены срочно съездить в Россию, что в подобной ситуации означает «"билет в один конец" в середине загранкомандировки». Генконсул понадеялся, что США пересмотрит свою позицию по визовым вопросам.

Год назад, в феврале 2020-го, комиссия ООН по разоружению была вынуждена откладывать заседание в Нью-Йорке из-за невыдачи визы главе российской делегации Константину Воронцову. За несколько месяцев до этого американские визы не получили 10 членов российской делегации участников сессии Генассамблеи ООН.

В 2017 году США потребовали закрыть российское генконсульство в Сан-Франциск и торговое представительство в Вашингтоне. В Белом доме указывали, что решение стало ответным шагом на сокращение американского дипкорпуса в России.

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