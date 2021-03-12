Российские биатлонистки вновь остались без медалей на Кубке мира

Российские биатлонистки остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место. Результаты доступны на сайте Международного союза биатлонистов (IBU).

Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, пришедшая 25-й. Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 18 минут и 11,1 секунды и допустившая один промах. На втором месте расположилась немка Дениз Херманн. Третье место заняла итальянка Доротея Вирер.

На девятом этапе Кубка мира отечественные спортсмены вновь остаются вне призовых мест. 11 марта российские биатлонисты остались без медалей в мужском спринте. Победу в гонке одержал представитель Франции Кентен Фийон Майе, второе место занял норвежец Тарьей Бе. Тройку сильнейших замкнул итальянец Лукас Хофер. Лучшим из россиян стал Матвей Елисеев, занявший 16-е место.

Соревнования в Нове-Место завершатся 14 марта.