Российская биатлонистка пожаловалась на ставший причиной побед норвежцев секрет

Российская биатлонистка Светлана Миронова в эфире «Матч ТВ» пожаловалась на ставший причиной побед норвежцев секрет.

Миронова, занявшая в спринте на этапе Кубка мира в чешском Нове-Место 52-е место, оправдала свой результат общей усталостью в конце сезона. Она посчитала, что у всех биатлонистов кроме норвежцев произошел спад после чемпионата мира. «Норвежцев в расчет брать нельзя. У них есть секрет, который мне бы хотелось узнать», — добавила спортсменка.

Ранее 12 марта российские биатлонистки остались без медалей в спринте на этапе Кубка мира в Нове-Место. Лучшей из россиянок стала Татьяна Акимова, пришедшая 25-й. Победительницей гонки стала норвежка Тириль Экхофф, преодолевшая дистанцию за 18 минут и 11,1 секунды и допустившая один промах.

Соревнования в Нове-Место завершатся 14 марта.