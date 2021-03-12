Армения проведет масштабные военные учения

Вооруженные силы Армении с 16 по 20 марта проведут масштабные тактические и тактико-профессиональные учения. Об этом со ссылкой на пресс-службу министерства обороны Армении сообщает Telegram-канал «Sputnik Армения».

Учения пройдут с привлечением общевойсковых сил, подразделений специальных войск. Основной целью указана проверка боеготовности войск, управления оперативного звена, взаимодействия, проведение тренировок по управлению огнем.

В маневрах примут участие 7500 военнослужащих, будут привлечены около 200 ракетных, реактивно-артиллерийских, артиллерийских средств, более 150 противотанковых средств, около 100 единиц бронетехники, более 90 средств противовоздушной обороны (ПВО), а также авиация.

11 марта сообщалось, что президент Армении Армен Саркисян отказался назначать новым начальником Генерального штаба Вооруженных сил Артака Давтяна, чья кандидатура была предложена премьер-министром Николом Пашиняном. До этого глава Генштаба Оник Гаспарян назвал указ Пашиняна о своем увольнении антиконституционным.

Политический кризис в Армении перешел в острую фазу после того, как военное руководство потребовало отставки Пашиняна и роспуска правительства. Позже к ним присоединились офицеры полиции. На этом фоне Пашинян издал указ об отстранении Гаспаряна от занимаемой должности, однако Саркисян дважды отказался подписать соответствующий документ.

Протесты с требованием к Пашиняну покинуть пост продолжаются в Армении со дня окончания военного конфликта в Нагорном Карабахе. Оппозиционные силы обвиняют премьера в предательстве национальных интересов страны, они создали политическое движение «За спасение родины», куда вошли представители 17 партий и организаций.