Россия
 
Последние новости
Обнародованы предварительные результаты выборов в Германии
Киркоров раскрыл детали своих похорон
Появились подробности гибели в Москве школьницы со следами укусов собак
В России исчезнут некоторые игрушки
Пластический хирург назвал популярные для подражания черты лица звезд
Диетолог раскрыла правила соблюдения Великого поста
Диджей из Казахстана завоевал премию «Грэмми»
В России рассказали о «могиле» американского F-35
«Манчестер Юнайтед» обыграл «Вест Хэм» и вернулся на второе место в АПЛ
Кардиологи назвали сигнализирующие о начале инфаркта симптомы
Новости партнеров
Прослушать новость

В российском городе тамада вела свадьбу и внезапно умерла

Перейти в «Мою Ленту»
Екатерина Морина
Екатерина Морина
Фото: «ВКонтакте»

В Волгограде тамада вела свадьбу и внезапно умерла. По словам очевидцев, женщина просто рухнула на пол. Об этом сообщает городской порта «Волгоград онлайн».

Один из гостей рассказал, что ведущая упала в обморок. Присутствующие пытались оказать ей помощь, затем вызвали реанимацию. Уже позже очевидцы узнали, что тамаду Екатерину Морину не довезли до больницы, она скончалась по дороге. Причина смерти россиянки пока неизвестна.

Расследованием причин гибели ведущей занялся Следственный комитет. Знакомые описывают ее как профессионала в ивент-индустрии, позитивную и энергичную женщину. У Мориной осталось трое детей.

Ранее сообщалось, что в индийском городе Адьяр, штат Тамилнад, невеста внезапно скончалась спустя несколько часов после того, как вышла замуж. В три часа ночи она пожаловалась на боли в груди, ее отвезли в госпиталь, однако медики смогли лишь констатировать смерть 23-летней девушки. Причиной оказался инфаркт.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Упала в самый разгар торжества: в Волгограде тамада умерла во время свадьбы
Россияне стали чаще играть свадьбы
Россиянина расстреляли на поминках
Жениха и его брата застрелили во время свадьбы в Москве