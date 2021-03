В США врачи устроили в операционной игру с угадыванием органов

В Мичигане (США) врачи играли в операционной в игру по правилам американского телешоу «Цена правильная» (Price is Right), в котором люди должны угадать настоящую цену предметов. Медики же соревновались между собой на удаленных органах и кусках фиброзной ткани. Об этом пишет New York Post.

В Instagram-аккаунте, который ведут более 30 медиков из Spectrum Health в Гранд-Рапидс, в частности, было опубликовано фото, на котором врач позирует с удаленным во время операции органом. В подписи к снимку говорилось, что по правилам телеигры «Цена правильная» нужно было угадать вес органа. Подписчики делали свои предположения в комментариях.

На другом фото врач держит фиброзную ткань, пока на операционном столе лежит человек. «Побеждает самый длинный! Хорошая работа», — говорится в посте.

С тех пор аккаунт в Instagram был удален. По факту публикаций проводится расследование.