Объявлены характеристики первого ПК от Huawei

На сайте Huawei появилась информация о первом стационарном компьютере компании. Страница с устройством доступна в интернет-магазине Huawei.

Согласно описанию, модель называется Huawei MateStation S. В комплект устройства входят системный блок, монитор, клавиатура и мышь. Компьютер построен на базе процессора AMD Ryzen 5 4600G, имеет восемь гигабайт оперативной памяти формата DDR4 и 256 гигабайт встроенной памяти на SSD-накопителе. Девайс поставляется с ОС Windows 10. Также на странице нового ПК было объявлено, что компьютер имеет двойную антенну Wi-Fi и Bluetooth 5.0, три порта USB-A 2.0, два разъема USB-A 3.2, один порт USB-C, разъем для наушников, порт HDMI, VGA-интерфейс, два порта Ethernet.

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Также в описании компьютера говорится, что устройство имеет функцию интеллектуального контроля температуры, которая регулирует обороты вращения вентилятора. Уточняется, что горячий воздух удаляется через асимметричную перфорацию на корпусе.

MateStation S поставляется с 23,8-дюймовым монитором, имеющим IPS-дисплей и разрешение 1920х1080 пикселей. Экран получил соотношение сторон 16:9, светодиодную подсветку и контрастность 1000:1. В комплекте с компьютером также поставляются клавиатура, имеющая ход клавиш 2,5 миллиметра, дактилоскопический сенсор и мышь.

Стоимость MateStation S не раскрывается. Судя по всему, модель появится в продаже в ближайшее время.

Слухи о том, что китайский производитель смартфонов намерен выйти на рынок стационарных ПК, появились в ноябре. Инсайдеры рассказали, что в далекой перспективе Huawei собирается выпустить компьютер, созданный на основе собственного процессора. В продуктовой линейке компании уже есть несколько ноутбуков.