Назван лучший российский хоккеист недели в НХЛ

Форвард «Миннесота Уайлд» Кирилл Капризов признан лучшим российским игроком недели в Национальной хоккейной лиге (НХЛ). Об этом сообщается на сайте организации.

За указанный временной отрезок нападающий забросил четыре шайбы и сделал одну результативную передачу в четырех встречах. Все эти матчи «Миннесота» выиграла.

Второй звездой недели стал форвард «Питтсбург Пингвинс» Евгений Малкин, набравший четыре очка (один гол и три передачи) в трех матчах. Тройку лучших россиян замкнул Владимир Тарасенко. Нападающий «Сент-Луис Блюз» повторил результат Малкина.

В нынешнем сезоне Капризов набрал 24 очка (10 голов и 14 передач) в регулярном чемпионате. По этому показателю он занимает первое место в НХЛ среди всех новичков, а также среди российских хоккеистов.

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