Игрок «Спартака» объяснил высокие зарплаты хоккеистов

Защитник московского «Спартака» Никита Соколов объяснил высокие зарплаты хоккеистов. Интервью с игроком опубликовано на сайте команды.

По его словам, спортсмены на льду получают серьезные травмы, которые требуют дорогостоящих операций. Игрок также отметил, что карьера хоккеиста продолжается, в лучшем случае, лет 15. «Если хоккеист — лидер, делает результат, радует болельщиков, то он должен получать хорошие деньги», — добавил Соколов.

В нынешнем сезоне Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) Соколов провел 41 матч в регулярном чемпионате. Защитник отметился двумя результативными передачами при показателе полезности «-6». В четырех играх плей-офф 22-летний игрок не совершил результативных действий.

В мае бывший полузащитник сборной России Дмитрий Тарасов оправдал высокие зарплаты футболистов. Он также упомянул травмоопасность вида спорта и отметил, что игроки ни у кого не воруют, а получают столько, сколько им предлагают.