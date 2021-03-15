Володин завел Telegram-канал

Председатель Госдумы Вячеслав Володин завел собственный Telegram-канал.

«Здесь буду рассказывать: как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать», — отметил он в своем первом посте. Володин также добавил, что на канале будет «немного личного».

Ранее Володин сообщил, что решил завести страницы в социальных сетях. В частности, он заявил о намерении завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». По его словам, это эффективный способ обратной связи и коммуникации. Аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter политик заводить не собирается до тех пор, пока они «ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство».