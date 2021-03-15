Россия
 
Последние новости
Третья волна коронавируса обрушилась на Европу
Именинник упал с высоты десятиэтажного дома и выжил
Российские банки предупредили о требовании властей забирать деньги без суда
Стало известно о допинге у футболиста РПЛ и попытках скрыть дело
Девятилетняя дочь Бейонсе получила премию «Грэмми»
Прибыль бизнеса в России рекордно рухнула
Россиянин перезимовал в Крыму в палатке и поделился ощущениями
Украина откажется от перевода часов на летнее время
Бузова сходила в храм и извинилась перед поклонниками
В США испугались единственного в бывшем СССР создателя авиационных двигателей
Новости партнеров
Прослушать новость

Володин завел Telegram-канал

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Пресс-служба Госдумы РФ / РИА Новости

Председатель Госдумы Вячеслав Володин завел собственный Telegram-канал.

«Здесь буду рассказывать: как решаются проблемы граждан, какие вызовы стоят перед нами и страной и как их преодолевать», — отметил он в своем первом посте. Володин также добавил, что на канале будет «немного личного».

Ранее Володин сообщил, что решил завести страницы в социальных сетях. В частности, он заявил о намерении завести аккаунты в соцсетях «ВКонтакте» и «Одноклассники». По его словам, это эффективный способ обратной связи и коммуникации. Аккаунтов в соцсетях Facebook, Instagram и Twitter политик заводить не собирается до тех пор, пока они «ведут политику дискриминации прав человека и нарушают национальное законодательство».

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Председатель Госдумы решил завести аккаунты в соцсетях
Володин отчитал депутата Госдумы за мат в соцсетях
Спикер Госдумы выступил против идеи оценивать эффективность депутатов по лайкам