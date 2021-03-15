Телеведущая Ксения Собчак съездила в Якутию и пришла в восторг от деревенского туалета. Об этом она рассказала на своей странице в Instagram.

Собчак написала, что оценила гостеприимство, традиции и нордический характер региона. Она добавила, что купила много местного чая, земляничного варенья и костюмов от местных дизайнеров.

«Но я всегда убеждена — культуру и цивилизацию надо оценивать по сортирам. На фото — сортир в народном театре, в маленькой деревне в трех часах езды от Якутска, где мы снимали фильм», — говорится в публикации.

В декабре 2020 года британский журналист Оливер Смит рассказал о своей давней поездке в Сибирь и признался, что вспоминает о ней с ностальгией. По словам репортера, он смог проехать на поезде по Байкало-Амурской магистрали. Он добавил, что скучает по остановкам в маленьких российских городах и по пассажирам, с которыми познакомился во время поездки.