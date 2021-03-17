Болезнь собаки помогла девушке раскрыть измену возлюбленного

Пользовательница TikTok рассказала о том, как заболевшая собака помогла ей выяснить, что возлюбленный изменяет ей с ее лучшей подругой. Видео с рассказом об этом она опубликовала в своем аккаунте.

Пользовательница под ником lumos_vi рассказала, что однажды пришла домой с работы и увидела, что маленькая собачка, которая принадлежала ее возлюбленному, плохо себя чувствует.

Пара отвезла питомца к ветеринару. Выяснилось, что пес наглотался страз.

«Когда мы пришли домой, я пошла выносить мусор, и в мусорном бачке возле нашего дома нашла клатч. Из страз. Погрызенный», — рассказала она. В найденной вещи девушка узнала клатч ручной работы, который недавно дарила лучшей подруге на день рождения.

lumos_vi позвонила подруге и попросила ее одолжить клатч. Собеседница ответила, что потеряла подарок.

«Оказалось, что мой парень изменял мне с моей лучшей подругой очень долгое время, пока я была на работе», — заключила она.

В следующих видео девушка рассказала, что спустя несколько дней пригласила уже бывшего возлюбленного и подругу в кафе, где вынудила их признаться в произошедшем.

Ранее сообщалось, что женщина поделилась в Instagram-аккаунте @depopdrama личной историей, как раскрыла измены возлюбленного по детали на фотографии. Она обнаружила в интернете объявление о продаже футболки, фото которой было сделано в комнате ее парня.