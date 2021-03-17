В продаже появился билет в несуществующий аэропорт России за 6 миллионов рублей

На сайте российской авиакомпании «ИрАэро» в продаже появился билет в несуществующий аэропорт за шесть миллионов рублей. На данные, опубликованные на портале перевозчика, обратило внимание издание URA.RU.

Речь идет о перелете по маршруту из Котласа в Тобольск прямым рейсом, время в пути на воздушном судне Sukhoi Superjet 100 составляет один час. В рамках тарифа путешественнику предлагается также взять с собой ручную кладь в 5 килограммов и 20-килограммовый багаж.

Как подчеркнули в издании, на данный момент аэропорт Тобольска еще не достроен.

В свою очередь, представитель перевозчика объяснил указанный факт техническими работами на сайте, однако отметил, что, если кто-либо все же оплатит такой билет, полет состоится — авиакомпания готова выполнить свои обязательства.

«С 1 апреля будет вводиться ряд новых услуг, которые нужно протестировать на сайте, так сказать, "в боевых условиях". Для того чтобы тестовый билет случайно не купили настоящие пассажиры, мы выбрали одно из самых экзотических направлений и астрономическую цену», — заявил собеседник портала.

16 марта сообщалось, что эксперты предсказали очередной рост цен на авиабилеты российских авиакомпаний из-за авиатоплива, стоимость которого увеличилась на несколько процентов в марте 2021 года. Выяснилось, что в период с 5 по 16 марта авиатопливо подорожало в 20 аэропортах России на 6-9 процентов, в том числе в Тюмени, Екатеринбурге, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Анапе, Сочи и Краснодаре.