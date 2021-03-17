Боец MMA уронил оппонента на голову и победил

Узбекский боец смешанного стиля (MMA) Нурсултан Рузибоев добился победы на турнире Brave FC. Ролик доступен в Instagram промоушена.

Brave FC представил решающий эпизод поединка Рузибоева с французом Ибрагимом Манэ с нескольких ракурсов. Узбекский боец попал в захват оппонента ногами. Он поднялся вместе с ним и уронил Манэ на голову, тем самым его нокаутировав. Схватка закончилась в первом раунде.

Фото опубликовано @bravemmaf

Поединок прошел 11 марта. Рузибоев одержал 30-ю победу в карьере при восьми поражениях. Еще два поединка с его участием завершились вничью, один был признан несостоявшимся.

Манэ потерпел четвертое поражение в карьере при восьми победах.

Больше интересных новостей у нас во «ВКонтакте» подписаться



