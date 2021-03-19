Мужчина поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца

Американец поделился опытом похудения на 20 килограммов за три месяца. Его интервью опубликовало издание The Beet.

Крис Ваубен (Chris Wauben) много лет страдал от болезни желчного пузыря. Врачи предупреждали, что его состояние может ухудшиться из-за нездорового питания и избыточного веса. В 38 лет мужчина попытался последовать их советам и отказался от употребления мяса. «К сожалению, на вегетарианской диете я продержался всего несколько месяцев», — рассказывает он.

Спустя девять лет Ваубен вновь задумался о похудении. Во время карантина он посмотрел фильм про Джеймса Бонда и заинтересовался, чем питается актер Дэниел Крейг, который играл главную роль. Оказалось, что тот придерживается диеты, требующей потреблять больше белка и строго ограничивающей потребление углеводов. Мужчина хотел последовать его примеру, но это оказалось ошибкой. Такой рацион привел лишь к тому, что у него снова разболелся желчный пузырь.

Тогда Ваубен стал искать другую диету. Он прочитал, что при болезнях желчного пузыря может быть полезен отказ от животных продуктов, и решил проверить это на себе. С первой недели ноября мужчина избавился от запаса мяса и молочных продуктов и набил холодильник овощами, фруктами, бобами, а также веганскими заменителями молока и мяса.

В начале я весил 82,5 килограмма. К тому времени, когда недели стали превращаться в месяцы, я знал, что стал весить меньше. На мне отлично смотрелись штаны 28 размера, хотя обычно носил 36-й. В декабре я взвесился и обнаружил, что за три месяца сбросил 20 килограммов. С тех пор я больше не взвешивался, но уверен, что похудел еще на несколько килограммов

Ранее сообщалось, что жительница американского города Сиэтл, штат Вашингтон, весившая 190 килограммов, похудела вдвое и преобразилась до неузнаваемости. Желающим избавиться от лишнего веса Хансон советует рассматривать все способы похудения и не бояться обращаться к людям за помощью.