Прятавший останки своей матери россиянин заявил в полицию о ее пропаже

38-летний житель Мурманска написал заявление в полицию о пропаже своей матери, расчлененное тело которой он прятал в диване. Об этом в пятницу, 19 марта, сообщает пресс-служба регионального управления МВД России.

По данным пресс-службы, мужчина помогал полиции в поисках 60-летней матери. В ходе осмотра квартиры пропавшей женщины правоохранители не нашли ничего подозрительного, однако соседи указывали на частые ссоры и драки пенсионерки с сыном из-за его алкоголизма.

Подозреваемого доставили в отделение полиции — там он признался в содеянном. По словам задержанного, он ударил женщину и расчленил ее тело ножом на несколько фрагментов. Их он упаковал в полиэтиленовые пакеты, перевязал скотчем и спрятал в диван. Часть пакетов он вывез на трассу.

В отношении мужчины возбудили уголовное дело по части 1 статьи 105 («Убийство») УК РФ. Он заключен под стражу.