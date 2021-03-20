Женщина отпраздновала годовщину незаконченного ремонта дороги

Жительница штата Луизиана Натали Харви отпраздновала годовщину незаконченного ремонта дороги у ее дома. На праздник она пригласила гостей, украсила дом, испекла торт и устроила фотосессию. Об этом сообщает KXAN.

«С первым днем рождения нашего уличного ремонта! Чтобы отпраздновать это событие, я создала точную копию улицы в виде торта: два слоя шоколадного бисквита с глазурью из арахисового масла», — написала Харви в Facebook. Пост стал вирусным и набрал почти тысячу реакций, 140 комментариев и более 700 репостов.

Она рассказала, что улица, в том числе перед ее домом, разрушена и ремонтируется уже целый год. По словам американки, на протяжении нескольких месяцев рабочие переделывали одну сторону дороги, из-за чего жители всех домов на этой стороне не могли ездить на своих автомобилях. Теперь то же самое происходит с другой стороной улицы.

Харви объяснила проволочки с ремонтом спонтанным графиком ремонтников. По словам женщины, они могут работать в течение недели, а затем две-три недели не приходить.

Happy first birthday to our street construction! It was one year ago this week when they first began to rip up our... Posted by Natalie Naquin Harvey on Tuesday, March 16, 2021