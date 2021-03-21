Вратарь «Севильи» забил мяч и принес команде ничью в матче чемпионата Испании

Вратарь «Севильи» и сборной Марокко Яссин Буну отметился голом в выездном матче 28-го тура чемпионата Испании против «Вальядолида». Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Встреча прошла в субботу, 20 марта, и завершилась со счетом 1:1. В концовке первого тайма хозяева усилиями Фабиана Орельяна вышли вперед. В добавленное время в штрафную соперника пришел Буну. После серии рикошетов мяч оказался у вратаря, который ударом ногой с нескольких метров поразил цель.

«Севилья» имеет в активе 55 очков и занимает четвертое место в чемпионате. «Вальядолид» с 27 очками находится на 16-й позиции.

Буну в нынешнем сезоне провел 24 матча в испанском чемпионате. В активе вратаря также 20 встреч в составе национальной сборной Марокко.

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