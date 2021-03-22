Десять массажисток обвинили игрока в американский футбол в домогательствах

Игрок команды по американскому футболу «Хьюстон Тексанс» Дешон Уотсон подозревается в сексуальных домогательствах. Об этом сообщает The Guardian.

С обвинениями в адрес спортсмена выступили десять массажисток. Они рассказали, что игрок трогал их в интимных местах, пытался целовать и склонять к оральному сексу, а также прикасался к ним своим половым органом.

Имена потерпевших не сообщаются, но известно, что их интересы представляет один адвокат — Тони Бузби. По словам юриста, девушки обратились в суд с требованием минимально возможной по закону штата Техас компенсации в 500 долларов, а их обращение обусловлено желанием исключить повторение подобных инцидентов в будущем.

Расти Хардин, представитель Уотсона, назвал обвинения «беспочвенными». Спортсмен намерен защищать репутацию в суде.

Уотсон выступает за «Хьюстон» с 2017 года. Американец является одним из лучших защитников Национальной футбольной лиги (НФЛ).