Россиянин из «Формулы-1» отреагировал на обвинения в «сексуальном хищничестве»

Российский пилот команды «Формулы-1» Haas Никита Мазепин отреагировал на обвинения в домогательствах. Его слова приводит ESPN.

Гонщик признал вину и заявил, что поступил неправильно. Он отметил, что вынесет урок из сложившейся ситуации. «В этом сезоне буду самим собой — надеюсь, мое выступление на трассе изменит отношение ко мне. Считаю себя хорошим пилотом и хочу доказать это остальным», — добавил спортсмен.

В декабре прошлого года Мазепина обвинили в «сексуальном хищничестве» из-за слитого в сеть видео, где он в машине пристает к полуобнаженной девушке. Последняя заявила, что они со спортсменом друзья, и все происходящее на видео является шуткой. Позднее в Haas объявили, что Мазепин останется гонщиком команды, добавив, что не будут выносить обсуждение сексуального скандала в публичное пространство.

Мазепин подписал контракт с Haas 1 декабря. Россиянин должен начать выступление за команду со следующего сезона.