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Европу обвинили во вмешательстве в американские выборы

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Александр Грушко
Александр Грушко
Фото: Владимир Астапкович / РИА Новости

Замглавы МИД России Александр Грушко обвинил Европу во вмешательстве в американские выборы. Его слова приводит РИА Новости.

Грушко отметил, что вмешательство в президентские выборы в США в 2016 и 2020 годах имело место, но не со стороны России, а со стороны «политических деятелей в Европе, которые не отметились призывами к американскому народу сделать правильный выбор».

Дипломат напомнил, что во время первой предвыборной кампании Дональда Трампа на Западе политика наградили довольно оскорбительными «характеристиками и эпитетами». «Все это делалось в прайм-тайм на многомиллионную аудиторию. А когда, победив, Дональд Трамп приехал в мае в Брюссель на саммит НАТО, то [там] стояли в шеренге и смотрели ему в рот», — отметил Грушко.

16 марта разведка США обвинила Россию в поддержке переизбрания Дональда Трампа и «очернении» Джо Байдена на президентских выборах 2020 года. В документе также анонсировалось принятие новых антироссийских санкций.

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