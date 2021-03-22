МИД назвал отношения России и ЕС «конфликтным сосуществованием»

Замглавы МИД России Александр Грушко назвал отношения Москвы и ЕС «конфликтным сосуществованием». Его цитирует ТАСС.

По его мнению, некоторые силы в Европе хотят использовать фактор внешней угрозы ради внутренней консолидации. «Делается это не только в стремлении вернуть доминирующее глобальное положение стран коллективного Запада, но и, это очевидно для всех, для внутренней консолидации в кризисных условиях. Причем не гнушаются даже самыми нечистоплотными методами», — подчеркнул дипломат.

При этом подобные методы отражаются на природе отношений России с Западом, а ситуация внутри ЕС все равно далека от устойчивой. По мнению Грушко, в странах Европы усиливаются «евроскептические настроения»: речь не только о выходе Великобритании из состава объединения, но и о разнице мнений относительно того, в каком направлении «двигать европейский проект». Замглавы МИД добавил, что в Европе также растет социальная нестабильность, объединение менее устойчиво к таким угрозам, как терроризм, нелегальная миграция, киберпреступность, пандемия COVID-19 и наркотрафик.

4 марта министр иностранных дел России Сергей Лавров рассказал о «разрушении инфраструктуры отношений» с ЕС со стороны объединения. По его мнению, нынешнюю политику Брюсселя в отношении Москвы трудно назвать дружественной.

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