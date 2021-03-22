Месси обошел Роналду по количеству голов с игры

Нападающий «Барселоны» Лионель Месси обошел форварда «Ювентуса» Криштиану Роналду по количеству забитых мячей без учета пенальти. Об этом сообщает Twitter ESPN.

В игре 28-го тура чемпионата Испании, которая прошла в воскресенье, 21 марта, «Барселона» разгромила «Реал Сосьедад». Месси отметился дублем и довел число голов с игры в карьере до 637. В этой встрече аргентинец также установил рекорд по количеству матчей за каталонцев, проведя 768-ю игру в составе каталонцев.

Роналду за карьеру реализовал 135 пенальти. В сумме у португальца 770 забитых мячей. У Месси этот показатель равен 734 голам.

21 января Роналду обновил мировой рекорд по количеству забитых мячей на профессиональном уровне. Португалец обошел чехословацкого форварда Йозефа Бицана, который отметился 759 голами.

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