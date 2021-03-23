ЛНР сообщила об увольнении отказавшихся выполнять приказы украинских военных

Официальный представитель Народной милиции самопровозглашенной Луганской народной республики Яков Осадчий сообщил, что командование 80-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) приняло решение уволить 27 военнослужащих, которые отказались выполнять приказы своих командиров у линии соприкосновения в Донбассе, передает РИА Новости.

21 марта стало известно, что несколько десятков украинских солдат отказались осуществлять работы по оборудованию своих позиций у города Счастье из-за риска подорваться на установленных ранее в районе минах. Для разбирательства на место инцидента прибыло высокопоставленное руководство из Киева.

По словам Осадчего, решение об увольнении было принято несмотря на существенную нехватку личного состава в подразделении. Вместо отказавшихся выполнять приказы военных в указанный район направили 350 граждан, «заключивших первый контракт, не имеющих боевого опыта и необходимой подготовки».

«Решение об отправке новобранцев связано с нежеланием опытных военнослужащих проходить службу в зоне ООС и выполнять приказы командиров, подвергающие их жизнь опасности», — пояснил представитель Луганска.

Официальный Киев инцидент с увольнением военнослужащих пока не комментировал.

Ранее сообщалось, что представители Народной милиции ЛНР зафиксировали случай дезертирства с линии фронта двух украинских силовиков в районе поселка Новотошковское. Утверждалось, что упомянутые военнослужащие из первого батальона 14-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) покинули позиции с оружием в руках еще 20 марта. Сейчас их разыскивают военная полиция и командир подразделения.

Отношения между Киевом и Москвой резко ухудшились после воссоединения Крыма с Россией в марте 2014 года и начала конфликта в Донбассе в апреле того же года. Часть Донецкой и Луганской областей провозгласила независимость. Киев попытался вернуть их силой, но безуспешно. Украина обвиняет Россию в вооруженной агрессии и оккупации Крыма и районов Донбасса. Москва не считает себя участником конфликта и отвергает претензии.