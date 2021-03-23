Россиянин заказал убийство бывшего зятя после развода дочери

В Москве задержали россиянина, который организовал убийство зятя, после того как тот развелся с его дочерью. Об этом сообщается на официальном сайте главного управления МВД России по Москве.

С заявлением о пропаже 43-летнего мужчины в полицию обратился его отец. Оперативники установили, у дома на улице Маршала Тухачевского неизвестные с электрошокером избили россиянина, надели наручники и, усадив в автомобиль, увезли в неизвестном направлении.

В ходе оперативно-разыскных мероприятий пятеро похитителей были найдены. Одним из фигурантов дела оказался бывший тесть потерпевшего. Выяснилось, что после развода его дочери, мужчина решил отомстить бывшему зятю и заказал его убийство. Исполнителям он заплатил более трех с половиной миллионов рублей.

Тело убитого было обнаружено в гараже Московской области. Возбуждено уголовное дело по статьям об убийстве и соучастии в убийстве. Подозреваемые арестованы.