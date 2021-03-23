Раскрыто состояние выжившей после схода лавины в Мурманской области девочки

Попавшая под снежную массу в Мурманской области девочка, которая ранее считалась погибшей, находится в крайне тяжелом состоянии, сообщает РИА Новости со ссылкой на региональное министерство информационной политики.

Отмечается, что рассматриваются разные варианты ее эвакуации, в том числе вертолетом центра медицины катастроф. «Спасатели добрались до группы туристов, которая находится в труднодоступном месте. Девочка жива, но в крайне тяжелом состоянии», — сообщили в ведомстве.

Ранее утверждалось, что в результате схода лавины с горы Маннепахк в районе станции Имандры погиб ребенок 2008 года рождения. Следственное управление СК РФ по Мурманской области возбудило уголовное дело. Позже стало известно, что девочка, объявленная погибшей, оказалась жива.

22 марта туристическая группа из 16 человек попала под сход лавины в районе станции Имандра. Под снежными завалами оказались три несовершеннолетних участника похода. К месту происшествия оперативно направился поисково-спасательный отряд МЧС города Кировска.