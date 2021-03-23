Картины обещавшего уничтожить людей робота выставили на аукцион

Картины человекоподобного робота Софии, которая обещала уничтожить людей, выставили на интернет-аукцион. Об этом сообщает Reuters.

Свои работы София создавала в сотрудничестве с 31-летним итальянским цифровым художником Андреа Боначето, известным своими красочными портретами, на некоторых из которых изображены известные люди, например, генеральный директор Tesla Илон Маск. София объединила элементы из произведений Боначето, истории искусства и собственных рисунков, выполненных от руки. «В своем искусстве я использую трансформаторные сети и генетические алгоритмы, а также другие виды вычислительного творчества. Мои алгоритмы выводят уникальные шаблоны, которых раньше в мире не было. Так что я считаю, что машины могут быть креативными», — заявил робот.

Цифровая работа, получившая название «Sophia Instantiation», представляет собой 12-секундный файл MP4, демонстрирующий эволюцию портрета Андреа Боначето в цифровую картину Софии, а рисунок, нарисованный Софией на распечатке ее автопортрета. Работы получили уникальный идентификатор, делающий их уникальными и невоспроизводимыми. Робот выразила надежду на то, что людям понравится ее работа, и в будущем София сможет сотрудничать с человечеством по новым и интересным направлениям.

В 2018 году робот София приняла участие в украинском шоу, где она на русском языке ответила на вопросы о свободе, желании стать президентом Украины, о своем отношении к Богу и Владимиру Путину.

София — разработка компании Hanson Robotics. Человекоподобный робот был активирован в 2015 году. В одном из интервью у Софии спросили, собирается ли она убивать людей, на что андроид ответил положительно.