В России увидели замену Суэцкому каналу

Логистическая компания Fesco увидела замену временно заблокированному Суэцкому каналу в российских железных дорогах, сообщает ТАСС со ссылкой на топ-менеджера российского филиала компании Германа Маслова.

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«Мы уже сейчас видим обращения от клиентов, которые раньше возили только этим путем, через Суэцкий канал, а теперь смотрят на альтернативную перевозку грузов из Азии в Европу транзитом через территорию России», — отметил Маслов.

По его словам, инфраструктура РЖД справляется с растущим грузопотоком. Таким образом, отечественное железнодорожное полотно может стать частью маршрута на пути из Азии в Европу вместе с морскими линиями.

24 марта сверхбольшой контейнеровоз Ever Given сел на мель в Суэцком канале, заблокировав движение по нему. Аналитики оценили потери для мировой экономики от случившегося в 9,6 миллиарда долларов в сутки.