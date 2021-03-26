Трехлетний ребенок покрасил мать в домашних условиях и стал звездой соцсетей

Ребенок покрасил волосы матери в домашних условиях и стал звездой в социальных сетях. Соответствующий ролик появился в TikTok-аккаунте женщины.

На размещенных кадрах блогерша по имени Эйми (Aymie) показала, как ее дочь Грэйси (Gracie) наносит ей на волосы фиолетовую краску. Сначала девочка нанесла средство на концы прядей, скрутила их, а затем начала хаотично распределять его по всей голове. «Моя трехлетняя малышка стала моим новым стилистом. Думаю, больше она не позволит мне ходить в парикмахерскую», — подписала она пост, набравший 13,6 миллиона просмотров.

Пользователей порадовал ролик Эйми. «Она отлично потрудилась», «Шикарно получилось!», «Ого, я бы тоже не отказалась от такого парикмахера!», «Она так старалась!», «Кажется, твоя дочь нашла свое призвание!» — писали они.

В феврале женщина расчесала дочь, показала гребень и напугала подписчиков. На размещенных в сети кадрах пользовательница с никнеймом @nitpickerperth провела по волосам своего ребенка специальным гребнем с частыми металлическими зубьями. Затем женщина показала множество вшей, появившихся на расческе. По ее словам, девочка была заражена педикулезом больше восьми недель. «Вот что происходит, если ребенок не позволяет себя проверять», — подписала она ролик, набравший больше пяти миллионов просмотров.