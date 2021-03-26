Перекормленную сладостями толстую макаку отправят в лагерь для похудения

Аномально толстого макака по кличке Годзилла, живущего на рынке в Бангкоке, Таиланд, отправили в лагерь для худеющих животных. Об этом сообщает издание Daily Mail.

Хозяйка приютила Годзиллу, когда тот был еще детенышем, поскольку к нему плохо относился прошлый владелец. Макаке уже три года, но он с малых лет жил с людьми и так и не научился добывать пищу самостоятельно. Женщина старается кормить его только здоровой едой, однако посетители рынка, где она работает, постоянно подкармливают животное фастфудом и сладостями.

В итоге Годзилла растолстел до 20 килограммов, хотя обычно представители этого вида весят восемь-десять килограммов. Его владелица утверждает, что каждое утро он делает зарядку, но это не способствует похудению — обезьяна слишком много ест. У Годзиллы сложный характер: он берет еду только у тех, кто ему нравится, а к остальным может проявить агрессию.

Хозяйка отметила, что не может оставлять питомца дома, так как в одиночестве он нервничает. Она надеется, что Годзилле помогут сбросить вес в частном лагере для худеющих животных.

Ранее сообщалось, что аномально толстая макака-крабоед из Бангкока по кличке Дядюшка Толстяк (Uncle Fatty) побывала в лагере для худеющих животных и исчезла. Она успешно прошла программу, однако на обратном пути выпала из фургона и пропала.