Захарова назвала нелепыми слова госсекретаря США о вакцинах

Представитель МИД России Мария Захарова назвала нелепыми слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва «подрывает» уверенность в безопасных вакцинах, указав на деполитизированный настрой России в данном вопросе. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее Блинкен пообещал давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от коронавирусной инфекции. Он отметил, что обеспокоен «неправильной и неверной» информацией о вакцине. «Это исключительно опасно <...> и в конечном счете направлено против них самих [России], потому что они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит», — заявил госсекретарь.

В начале марта представитель госдепартамента Нед Прайс обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса Pfizer и Moderna. По его словам, Глобальный центр по взаимодействию при госдепе идентифицировал четыре онлайн-программы, которые работали над распространением ложных данных. Прайс пояснил, что эти сервисы включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных на территории США.