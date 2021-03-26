Мир
 
Последние новости
«Газпром» запутался со степенью готовности «Северного потока-2»
В США назвали «короля неба»
Глава UFC рассказал о решающем разговоре с Нурмагомедовым
Россияне сообщили о сбоях у «Яндекса»
Россия отреагировала на санкции ЕС против чеченских силовиков
Литва выступила против перезагрузки отношений с Россией
Россиянам раскрыли стоимость домов у границы с Финляндией
Директор школы назвала позором желание ученицы приходить на занятия в брюках
В Донбассе заметили подразделения «Правого сектора»
Новости партнеров
Прослушать новость

Захарова назвала нелепыми слова госсекретаря США о вакцинах

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Agustin Marcarian / Reuters

Представитель МИД России Мария Захарова назвала нелепыми слова госсекретаря США Энтони Блинкена о том, что Москва «подрывает» уверенность в безопасных вакцинах, указав на деполитизированный настрой России в данном вопросе. Ее слова передает РИА Новости.

Ранее Блинкен пообещал давать отпор «российской дезинформации» о вакцинах от коронавирусной инфекции. Он отметил, что обеспокоен «неправильной и неверной» информацией о вакцине. «Это исключительно опасно <...> и в конечном счете направлено против них самих [России], потому что они сами не будут полностью в безопасности, пока весь мир не будет привит», — заявил госсекретарь.

В начале марта представитель госдепартамента Нед Прайс обвинил российскую разведку в распространении дезинформации о вакцинах от коронавируса Pfizer и Moderna. По его словам, Глобальный центр по взаимодействию при госдепе идентифицировал четыре онлайн-программы, которые работали над распространением ложных данных. Прайс пояснил, что эти сервисы включали дезинформацию о двух вакцинах, одобренных на территории США.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Разработчики «Спутника V» ответили на слова Макрона о «мировой войне нового типа»
В МИД допустили регистрацию российских вакцин в США
Госсекретарь США поздравил Россию с успехом вакцины «Спутник V»