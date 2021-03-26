Россиянка узнала о своем замужестве 21 год спустя и попросила признать недействительным брак, зарегистрированный в 1999 году без ее ведома. Об этом сообщает Сорочинский районный суд на сайте.

Жительница Оренбуржья не знала о своем замужнем статусе до 2020 года.

Как сообщила пресс-служба суда, женщине стало известно, что 21 год назад в книгу регистрации актов была внесена запись о заключении брака между ней и знакомым ей мужчиной. При этом россиянка не подавала и не подписывала заявление, не являлась на церемонию бракосочетания. Подпись в книге регистрации женщина также не ставила.

В ходе разбирательства выяснилось, что ее «супруг» учился с ней в университете. Молодой человек предлагал девушке заключить фиктивный брак, однако та отказалась. Женщина заявила, что ее право на добровольное вступление в брак было нарушено, а подпись в брачном заявлении подделана. Почерковедческая экспертиза подтвердила ее слова.

Суд удовлетворил иск россиянки, признав брак недействительным.

В мае 2019 года депутат Народного собрания Ингушетии, член фракции «Единой России» похитил жительницу республики, чтобы жениться на ней. Похищенной оказалась бывший главврач Малгобекской центральной районной больницы. Сам Дарсигов заявил, что не похищал невесту, а обряд бракосочетания совершили по исламским традициями, без регистрации в органах ЗАГСа.