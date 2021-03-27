Россиянин нашел на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым

Житель Москвы нашел на улице полмиллиона рублей и стал подозреваемым в уголовном деле о краже. Оказалось, что деньги случайно выронил другой житель столицы, сообщает АГН «Москва» со ссылкой на источник в полиции.

Так, в полицию обратился 60-летний мужчина, который рассказал, что выбрасывал мусор и случайно выронил из кармана 525 тысяч рублей. Он посмотрел камеры наружного видеонаблюдения и увидел на них россиянина, который подобрал деньги и скрылся в неизвестном направлении.

В настоящее время полиция возбудила уголовное дело о краже и разыскивает подозреваемого.

Ранее сообщалось, что в Москве по подозрению в совершении кражи в особо крупном размере задержан начальник следственного отдела ОМВД России по Ярославскому району столицы, возбуждено уголовное дело. По версии следствия, не позднее февраля 2021 года подполковник полиции похитил более 25 миллионов рублей.