Большунов выиграл скиатлон на чемпионате России с отрывом в 47 секунд

Российский лыжник Александр Большунов одержал победу в скиатлоне на чемпионате страны в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».
Спортсмен, представляющий Архангельскую область, преодолел два отрезка по 15 километров за 1 час, 8 минут и 53 секунды. Его ближайший преследователь — Иван Якимушкин (Тюменская область) — проиграл победителю 47,1 секунды.
Тройку сильнейших замкнул Андрей Ларьков, выступающий за Татарстан. Лыжник уступил серебряному призеру гонки 0,1 секунды.
В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.