Большунов выиграл спринт на чемпионате России

Александр Большунов занял первое место в спринте классическим стилем на чемпионате России по лыжному спорту в Тюмени. Об этом сообщает корреспондент «Ленты.ру».

Спортсмен, представлявший Архангельскую область, преодолел дистанцию за 4 минуты и 9,57 секунды. На втором месте финишировал Александр Терентьев (Архангельская область, Ненецкий Автономный округ), тройку сильнейших замкнул Евгений Белов (Тюменская область).

Лучший из россиян в спринтерском зачете Кубка мира нынешнего сезона Глеб Ретивых выбыл в четвертьфинале. На этой же стадии завершил борьбу двукратный чемпион мира Сергей Устюгов. Чемпионат России завершится 4 апреля.

В нынешнем сезоне Большунов во второй раз подряд стал победителем общего зачета Кубка мира. Кроме того, россиянин завоевал золото, два серебра и одну бронзу на первенстве планеты.