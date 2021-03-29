Россия
 
Последние новости
Президент Египта объявил о разблокировке Суэцкого канала
Украина обвинила Россию в посягательстве на наследие Тараса Шевченко
Пандемия помогла похищенной 30 лет назад женщине вернуться на родину
Xiaomi выпустила процессор
Кремль рассказал о подготовке парада Победы в Москве
Американский тренер отказался считать Щербакову фаворитом Олимпиады
Костин не поверил в ужесточение западных санкций
Розенбаум раскритиковал памятник шаверме в Санкт-Петербурге
Тело актера из «Глухаря» нашли через месяц после смерти
Москвичку попросили расплатиться «натурой» за аренду жилья 
Новости партнеров
Прослушать новость

Москвичам предрекли всплеск заболеваемости COVID-19

Перейти в «Мою Ленту»
Фото: Артем Краснов / «Коммерсантъ»

В Москве может на 10-20 процентов вырасти заболеваемость COVID-19. Об этом предупредил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такой сценарий возможен после первых теплых выходных, однако пока «санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно».

Всплеск может случиться примерно через две недели, предрек специалист.

Ранее Малышев говорил, что ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к середине лета, но только при стабильном снижении числа заболевших и активной вакцинации. По его словам, ситуация в Москве стабилизировалась, но необходимо, чтобы подобная тенденция стала стабильной.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
В России выявили 8711 новых случаев коронавируса
Инфекционист назвал примерные сроки снятия ограничений по коронавирусу в Москве
Собянин оценил систему здравоохранения в Москве в период пандемии