Москвичам предрекли всплеск заболеваемости COVID-19

В Москве может на 10-20 процентов вырасти заболеваемость COVID-19. Об этом предупредил врач-инфекционист, профессор Николай Малышев. Его цитирует РИА Новости.

По его словам, такой сценарий возможен после первых теплых выходных, однако пока «санэпиднадзор подъема не прогнозирует, поэтому живем спокойно».

Всплеск может случиться примерно через две недели, предрек специалист.

Ранее Малышев говорил, что ограничения по коронавирусу в Москве могут снять к середине лета, но только при стабильном снижении числа заболевших и активной вакцинации. По его словам, ситуация в Москве стабилизировалась, но необходимо, чтобы подобная тенденция стала стабильной.