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Непризнанный лидером преступного мира России Коба Краснодарский пошел под суд

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Коба Дзидзишвили
Коба Дзидзишвили
Фото: Прайм Крайм

В Краснодаре за статус вора в законе под суд отдали Кобу Дзидзишвили, известного в криминальных кругах как Коба Краснодарский и непризнанного лидером преступного мира России. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Региональная прокуратура утвердила обвинительное заключение по статье 210.1 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ. Дело авторитета направлено в суд.

По версии следствия, Краснодарского короновали в Греции в мае 2012 года. С тех пор 47-летний вор в законе распространял свое влияние на территории Ростовской области, Республики Адыгея и Краснодарского края. Лица, имеющие более низкий криминальный статус, подчинялись его воле, указаниям и распоряжениям. Руководитель преступного сообщества сохранял преступные традиции и обладал безоговорочным авторитетом.

В мае 2020 года лидер преступного мира России вор в законе Захарий Калашов (Шакро Молодой) обматерил Кобу и не признал его титул. Вначале Калашов охарактеризовал Дзидзишвили как ***** (девушку с максимально низкой социальной ответственностью), а затем смягчился и просто сообщил, что его оппонент не является вором в законе. Так Калашов отреагировал на участие Кобы в избиении отца и сына Асатрянов, а также своего любимца — криминального авторитета Гурама Чихладзе (Квежович).

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