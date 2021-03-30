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Путин описал ситуацию с коронавирусом в России словами «гораздо лучше»

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Владимир Путин
Владимир Путин
Фото: Алексей Дружинин / Reuters

Ситуация с коронавирусом в России сейчас гораздо лучше, чем в других странах, заявил президент страны Владимир Путин, описывая эпидемиологическую обстановку. Об этом сообщает РИА Новости во вторник, 30 марта.

Глава государства неоднократно отмечал хорошую работу российской системы здравоохранения с самого начала пандемии.

Ранее во вторник заместитель министра здравоохранения Татьяна Семенова заявила о возможной третьей волне COVID-19 в стране.

27 марта в Роспотребнадзоре заявили, что Россия проходит фазу стабилизации эпидемической ситуации с тенденцией к снижению. В ведомстве добавили, что при этом суточные колебания заболеваемости возможны.

За последние сутки в России выявили 8277 новых случаев заражения коронавирусом. Больше всего случаев — 1291 — зафиксировано в Москве. Лидерами по росту заболеваемости за сутки также являются Санкт-Петербург (719 случаев) и Московская область (556 случаев). Всего с начала пандемии диагноз подтвердился 4 528 543 человек.

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