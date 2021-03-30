Показаны самые нелепые ошибки фотошопа на снимках пользователей в соцсетях

Пользователи интернета выбрали самые нелепые ошибки людей при использовании фотошопа на снимках. Соответствующая подборка появилась на платформе Bored Panda.

Например, в список попала девушка, которая снялась в черных легинсах и коротком светло-зеленом худи, стоя на коленях. При этом из-за сильной ретуши ее ноги казались неестественно длинными и худыми. Другую блогершу из Канады высмеяли в сети за нарушенные пропорций тела: она снялась в спортивных штанах и коротком свитшоте, при этом ее суженная в фоторедакторе талия контрастировала с широкими бедрами и объемной грудью.

Еще одна девушка со спортивным телосложением сфотографировалась, стоя боком к камере в бикини. Героиня кадра прогнулась в спине и откинула руки назад, демонстрируя свою растяжку. Девушку заподозрили в обильном фотошопе, поскольку ее бедра и ягодицы казались на снимке неестественно крупными по сравнению с другими частями тела.

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Пользователи платформы также обратили внимание на снимок мужчины, который чересчур сильно отбелил на фото зубы. В то же время другой молодой человек азиатской внешности со спортивным телосложением поделился кадром, на котором он сидит в панаме и белой футболке. При этом его руки и плечи были заметно увеличены.

Ранее внешность модели без фотошопа вселила женщинам уверенность в себе. Немецкий бьюти-фотограф Наташа Линдеманн (Natascha Lindemann) показала снимок девушки до и после ретуши. Так, на оригинальном снимке на лице манекенщицы видны все неровности и недостатки кожи. «Спасибо, полегчало», — высказывались пользовательницы сети.