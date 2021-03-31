Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 рейтинга роста цен на жилье

Москва и Санкт-Петербург попали в топ-10 рейтинга городов, составленного на основании роста цен на жилье в четвертом квартале 2020 года. Российские города заняли седьмую и пятую позиции, соответственно. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на исследование международной консалтинговой компании Knight Frank.

Аналитики изучили ситуацию в 150 городах мира и сравнили полученные данные с показателями 2019 года. Так, к концу 2020-го стоимость жилья в Москве выросла на 21,1 процента. В итоге столице удалось подняться с 69-го места. Санкт-Петербург сохранил прежнюю пятую позицию с показателем в 25,4 процента.

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Подобную динамику в столице эксперты компании объяснили активным спросом на недвижимость из-за «снижения ключевой ставки, доступности ипотечного кредитования и снижения ставок по банковским вкладам». В Санкт-Петербурге цены увеличились на фоне сокращения объема предложения из-за замедления строительства.

Самый высокий рост цен на жилые объекты специалисты компании зафиксировали в турецких городах. Анкара заняла первое место с показателем в 30,2 процента. После столицы расположились Измир, где цены на жилье увеличились на 29,4 процента. На третьем месте оказался Стамбул — рост стоимости почти на 28 процентов.

В феврале 2021 года специалисты агентства недвижимости Savills назвали города мира с самым дорогим элитным жильем в аренду. Лидерами рейтингами стали Нью-Йорк (ставка достигла около 17 евро за «квадрат» в неделю), Гонконг (15 евро) и Токио (13 евро). В ТОП-10 списка также вошли Лос-Анджелес, Париж, Москва, Лондон, Сеул, Амстердам и Сан-Франциско.

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