Драка туристов в отпуске на популярном курорте закончилась смертельным исходом

Драка троих туристов в отпуске на популярном курорте на Гавайях закончилась смертельным исходом. Об этом сообщает Trib Total Media.

В понедельник, 29 марта, в курортном городе Каилуа-Кона произошла драка между 37-летним Бенджамином Флемингом (Benjamin Fleming) из Питтсбурга, 31-летним Александром Герман-Вальдом (Alexander Germany-Wald) из Бостона и еще одним 30-летним мужчиной, личность которого не установлена. Разборки туристов закончились смертью последнего.

Полиция сообщила, что Флемингу были предъявлены обвинения в непредумышленном убийстве. Герман-Вальд был освобожден после допроса, мужчина отказался от комментариев изданию.

По предварительным данным, словесная ссора между отдыхающими переросла в потасовку. Судебное заседание должно было пройти в среду, 31 марта, о дополнительной информации не сообщалось.

Ранее в марте две женщины набросились друг на друга с кулаками в очереди на выход из самолета. Пассажирки рейса Лос-Анджелес — Феникс не смогли мирно договориться, кто первым должен покинуть борт лайнера.