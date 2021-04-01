Американцы бросились скупать дома после твита Илона Маска

Американцы бросились скупать дома в штате Техас после твита американского предпринимателя, основателя компаний Tesla и SpaceX Илона Маска. Он призвал подписчиков переехать ближе к территории города Старбэйз, который планирует построить в будущем. Об этом сообщает TMZ.

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Маск опубликовал твит в своем аккаунте 30 марта 2021 года. «Пожалуйста, подумайте о переезде в Старбэйз или в более крупные места — город Браунсвилл или остров Саус Падре Айленд — в Техасе и воодушевите друзей поступить таким образом! Потребности SpaceX в найме инженеров, техников, строителей и другого персонала быстро растут», — написал предприниматель.

По данным издания, пользователи фактически восприняли сообщение как призыв. Местные агенты недвижимости сразу после твита заметили рост числа запросов на покупку недвижимости, назвав произошедшее «эффектом Илона Маска». Риелторы рассказали, что звонки поступают со всей страны и даже из Кении. О вакантной недвижимости в Браунсвилле уже узнавал мужчина из Бостона, а житель штата Орегон предложил за дом 200 тысяч долларов наличными (более 15,2 миллиона рублей).

Илон Маск опубликовал твит о создании нового города в Техасе в начале марта 2021 года. Предприниматель пообещал, что на территории Старбейз будут «очень хорошо относиться» к собакам, а его глава обретет титул «дожа». Маск также отметил, что площадь города окажется значительно больше деревни Бока-Чика, где располагается космодром его компании.

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