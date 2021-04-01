Дорогой iPhone рекордно подешевел

Стоимость iPhone 12 Pro снизилась на 20 процентов. Об этом сообщает издание Hi-Tech Mail.ru.

Судя по каталогу проекта, смартфон подешевел до 77 090 рублей. При этом на старте продаж флагман оценивался в 100 тысяч рублей — такая цена до сих пор осталась на сайте Apple и в магазинах партнеров компании. «Новые айфоны стоили очень дорого и цена на них снижалась медленно из-за дефицита», — заметили журналисты, подчеркнув, что ситуация с поставками телефонов начинает приходить в норму.

Также авторы отметили, что за четыре месяца с момента поступления 12 Pro в продажу спрос и предложение стабилизировались, что тоже сказалось на рекордном снижении стоимости аппарата.

Тем, кого устраивают компромиссные характеристики смартфона, журналисты посоветовали обратить внимание на iPhone 12. Стоимость базовой версии девайса с 64 гигабайтами встроенной памяти достигла отметки в 62 тысячи рублей.

Модель iPhone 12 Pro имеет 6,1-дюймовый OLED-дисплей, топовый процессор Apple A14 Bionic, шесть гигабайт оперативной памяти. На задней панели устройства находится тройная камера разрешением 12 мегапикселей и лидар.

В конце февраля журналисты заметили, что стоимость топового смартфона Apple — iPhone 12 Pro Max — снизилась до рекордной отметки. Аппарат с 128 гигабайтами оперативной памяти можно приобрести минимум за 90 740 рублей. В интернет-магазине Apple флагман стоит 110 тысяч рублей.