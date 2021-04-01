В Роспотребнадзоре предупредили об угрозе новых пандемий

Угроза новых пандемий будет чаще повторяться в будущем из-за тренда на глобализацию. Об этом предупредил советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев, передает РИА Новости.

«В последнее время, учитывая глобализацию и то, что мы можем каждую болезнь определить, есть угроза, что пандемии будут повторяться чаще, но возбудитель будет разный», — сказал Малеев.

Так, при появлении крупного очага инфекции в какой-либо точке мира, она с легкостью будет переноситься на новую территорию, объяснил ученый. И предсказать, с каким вирусом будет связана новая пандемия, по мнению Малеева, не представляется возможным. Но правительства стран должны быть готовы к такому сценарию.

Ранее Малеев заявил, что летом возможно существенное снижение заболеваемости COVID-19, так как коронавирус имеет сезонный характер. При этом, по мнению специалиста, пандемия коронавируса в мире в 2021 году не закончится.