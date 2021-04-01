На звезду театра «Квартет И» подали в суд

На российского актера, звезду театра «Квартет И» Михаила Полицеймако подали в суд. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Причиной конфликта стало нападение собаки артиста на соседа, писателя Валентина Лаврова. По словам потерпевшего, прошлой осенью пес «вырвал у него кусок мяса», из-за чего литератору пришлось многократно обращаться в больницу.

Сам хозяин животного в этом сомневается, так как собака является представителем породы йоркширский терьер. Отмечается, что это один из самых дружелюбных видов домашних питомцев, средний вес которых не превышает трех килограммов.

Известно, что истец требует взыскать с ответчика 300 тысяч рублей компенсации морального вреда и 50 тысяч за расходы на адвоката. Предварительная беседа по делу назначена на 5 апреля.

Полицеймако отметил, что узнал о заявлении из СМИ и повестку в суд пока не получал, однако готов прийти на заседание. «На самом деле, это очень грустная ситуация. Мой сосед в почтенном возрасте, видимо, он не очень понимает, что происходит. У нас крошечный йорк, который умещается у меня на ладони, это собака моих детей. Видимо, он просто его облаял. Если у нас так все устроено, что любой человек может с бухты-барахты подать на тебя в суд, что ж — значит, придется защищаться», — подчеркнул актер.

Михаил Полицеймако — российский актер, участник труппы театра «Квартет И». Артист также известен по экранизации спектакля «День радио», ленте «Даун Хаус» и серии комедийных фильмов «ДМБ».